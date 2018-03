Correção: Ataque da oposição 'não surte efeito'

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje, ao comentar o resultado da última pesquisa Datafolha, que a estratégia da oposição de agredir e atacar "não surte efeito". De acordo com a sondagem, os candidatos José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) estão empatados tecnicamente na liderança da corrida ao Planalto, com 37% e 36% das intenções de voto, respectivamente.

"O que está claro é que tem um quadro de estabilidade nos últimos 15, 20 dias, o que mostra que essa estratégia da oposição de agredir e atacar, reduzir o nível da campanha, não surte efeito", disse Padilha, referindo-se às declarações do deputado Indio da Costa (DEM-RJ), candidato a vice na chapa de Serra, que associou o PT às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e ao narcotráfico.

"A população brasileira não espera candidatos que venham acreditar que possa surtir algum efeito eleitoral a crítica e agressão", continuou Padilha, que participou pela manhã da reunião de coordenação do governo, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o ministro, o rumo da campanha de Dilma está certo. "Certamente vamos ter outro momento de campanha quando começar o programa de TV."

Durante a reunião de coordenação, foram discutidas medidas provisórias (MPs) que tramitam no Congresso Nacional e que tratam da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, da criação da Autoridade Pública Olímpica e da Secretaria de Saúde Indígena. A expectativa do governo é que essas MPs sejam aprovadas na semana que vem.