Correção: anulação da Satiagraha já tem 2 votos no STJ A nota enviada anteriormente com o título "STJ considera ilegal participação de Abin na Satiagraha" possui uma incorreção. Ao contrário do que sugere o título, o STJ ainda não trouxe uma definição para a questão. Apenas dois ministros do STJ acolheram argumentos da defesa do banqueiro Daniel Dantas. Segue novamente o texto, que estava correto, com as devidas alterações no título.