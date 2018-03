Correção: Ambientalistas querem mudar Código Florestal

Um grupo de ambientalistas, estudantes, artistas e representantes de entidades sociais se reuniu na manhã de hoje na Praça dos Três Poderes, em Brasília, para cobrar alterações no Código Florestal, que tramita no Senado Federal. No momento, uma comissão do movimento ''Floresta Faz a Diferença'' está com o ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência) para entregar uma lista de abaixo-assinados com 1,5 milhão de assinaturas.

Entre as organizações envolvidas estão a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Greenpeace, WWF, Via Campesina, SOS Mata Atlântica. "Esse código não atende a sociedade, apenas os ruralistas, que estão chantageando o governo", criticou o diretor da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani.

O grupo critica a anistia a desmatadores e defende maior proteção a matas ciliares, entre outros pontos. Para a cantora Vanessa da Mata, que acompanhou a comitiva, é preciso debater o tema com "mais consciência".