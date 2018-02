Correção: Alencar passa por quimioterapia em SP

O vice-presidente da República, José Alencar, passa por mais uma sessão de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. De acordo com a assessoria do hospital, Alencar deu entrada na unidade por volta das 14 horas para mais uma sessão rotineira do tratamento de combate ao câncer.

Em dezembro do ano passado, o vice-presidente afirmou que seu tratamento vem evoluindo. Alencar luta contra o câncer há 12 anos.