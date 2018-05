Correção Diferentemente do publicado na página A8 da edição de ontem o candidato do PTB à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes, não tem 47% dos votos válidos. O petebista tem, segundo pesquisa Ibope/TV Amazonas divulgada no dia 19 de setembro, 47% das intenções de voto. Já na pesquisa Ibope divulgada no dia 14 de agosto, Amazonino tinha 58% das intenções de voto, e não 39%, como publicado.