Corrêa: PF investigará indícios de corrupção eleitoral A Polícia Federal (PF) vai analisar os indícios de corrupção eleitoral encontrados no material apreendido na operação Castelo de Areia para propor, se for o caso, a abertura de inquérito específico na Justiça Eleitoral. "Essa operação não nasceu do nada, ela nasceu de outra, com foco em crime financeiro, mas se as investigações apontarem para crime político, será apurado, seja contra que partido for", afirmou hoje o diretor-geral da instituição, delegado Luiz Fernando Corrêa. "O próximo passo é uma análise criteriosa de todo o material colhido", avisou.