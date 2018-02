Corpos de assessor e fotógrafo deixam Palácio Deixaram há pouco o Palácio do Campo das Princesas os corpos do assessor de imprensa do ex-governador Eduardo Campos, Carlos Percol, e do fotógrafo Alexandre Severo. O corpo de Percol será levado ao cemitério Santo Amaro, no Recife. Já o fotógrafo será cremado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco.