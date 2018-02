Corpo do senador Eliseu Resende é enterrado em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - O corpo do senador Eliseu Resende (DEM-MG) foi enterrado nesta terça-feira, 4, no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Familiares, amigos e políticos acompanharam o sepultamento, no momento em que forte chuva atingiu a capital mineira.

O senador morreu na noite de domingo em São Paulo, aos 81 anos, vítima de uma insuficiência renal. Ele estava internado no Instituto do Coração (Incor), na capital paulista, desde o fim de novembro, quando a equipe médica constatou um tumor no intestino.

O corpo de Resende foi velado em Belo Horizonte na segunda-feira e à noite depois seguiu para Oliveira, no centro-oeste do Estado, sua terra natal. Após uma missa, no início da tarde desta terça, retornou para a capital mineira, onde foi sepultado.

Acompanharam o enterro diversas autoridades políticas do Estado, entre elas o governador Antonio Anastasia (PSDB), o senador eleito Itamar Franco (PPS) e o ex-governador de Minas, Fracelino Pereira, além de deputados federais e estaduais.

Engenheiro civil, Resende ocupou os cargos de diretor-geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e ministro dos Transportes na gestão de João Figueiredo. Filiado ao antigo PDS, deixou o Ministério dos Transportes em 1982 para concorrer ao governo de Minas Gerais, sendo derrotado por Tancredo Neves. Voltou a ser ministro em 1993, durante o governo presidencial de Itamar, quando ocupou a pasta da Fazenda.

Ele foi eleito deputado federal por três mandatos consecutivos pelo PFL (hoje rebatizado de DEM), em 1994, 1998 e 2002. Em 2006, foi eleito para uma cadeira no Senado.