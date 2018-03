Corpo do secretário Barradas será cremado amanhã O corpo do secretário estadual de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, será cremado na segunda-feira (dia 19), na Vila Alpina, na capital paulista, em cerimônia restrita aos familiares e amigos e fechada para o público. O corpo do secretário está sendo velado hoje no salão nobre da Provedoria da Santa Casa de São Paulo, aberto ao público até as 22 horas.