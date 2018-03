Corpo do padre que decolou com balões é encontrado em Maricá Um rebocador que prestava serviço para a Petrobras na costa do município de Maricá, no Rio de Janeiro, encontrou o corpo do padre Adelir de Carli, que usou mil balões para tentar voar. O padre, que tinha 42 anos, decolou do sul de Santa Catarina suspenso por mil balões de festa coloridos no dia 20 de abril. A Petrobras informou que o corpo, localizado na quinta-feira, estava com a mesma roupa e mochila do dia do seu desaparecimento, e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Macaé para confirmar a identidade. "As roupas e os tênis indicam que é ele", informou a assessoria da Petrobras. O rebocador Anna Gabriela estava operando a 100 quilômetros da costa do litoral, próximo à plataforma P-10, da Petrobras. O corpo foi encontrado às 16h e chegou a Macaé na madrugada desta sexta-feira. A viagem do padre tinha como objetivo quebrar o recorde de permanência no ar com balões preenchidos por gás hélio, mas ele foi surpreendido por um vento forte que o levou para o Oceano. As buscas pelo padre já haviam sido encerradas. (Reportagem de Denise Luna)