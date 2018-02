Corpo do jornalista Ruy Mesquita é sepultado em SP O corpo do jornalista Ruy Mesquita, diretor do jornal O Estado de S. Paulo, foi sepultado às 15h25 desta quarta-feira, 22, no Cemitério da Consolação, no centro de São Paulo. "Dr. Ruy", como era conhecido na redação, morreu nessa terça-feira, 21, às 20h40, aos 88 anos. Ele foi internado no dia 25 de abril no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um câncer na base da língua havia sido diagnosticado no mesmo mês. A cerimônia de sepultamento terminou às 15h45, com uma salva de palmas.