Corpo do fotógrafo Alexandre Severo foi cremado

Os corpos do assessor de imprensa de Eduardo Campos, Carlos Percol, do cinegrafista Marcelo Lyra, do piloto Marcos Martins, do copiloto Geraldo Magela Barbosa da Cunha e do ex-deputado Pedro Almeida Valadares Neto foram sepultados neste domingo, 17.

Conhecido como Pedrinho, Pedro Valadares foi sepultado em Aracaju. Atendendo a um pedido da viúva, Simone Valadares, um cantor interpretou as canções de que o ex-deputado sergipano mais gostava.

O corpo do assessor de imprensa do ex-governador Eduardo Campos, Carlos Percol foi enterrado no cemitério Santo Amaro, em Recife.