Corpo de Sérgio Naya passa por segunda autópsia na Bahia

A pedido da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Ilhéus (BA), 459 quilômetros ao sul de Salvador, o corpo do empresário e ex-deputado Sérgio Naya - encontrado morto na tarde de sexta-feira, 20, no hotel em que estava hospedado - passou por uma segunda autópsia, no Instituto Médico Legal do município. Na necropsia de sexta-feira, o médico legista Aldemir Almeida apontou enfarte agudo do miocárdio como provável causa da morte, mas a delegada Adriana Paternostro questionou o procedimento adotado pelo IML, já que não havia autorizado a retirada do corpo do hotel. Um irmão do empresário, Paulo Naya, chegou a Ilhéus para embarcar o corpo para a cidade natal de ambos, Laranjal (MG). Ele disse acreditar no diagnóstico de enfarte, já que o ex-deputado tinha histórico de problemas cardíacos e circulatórios - já havia sofrido três acidentes vasculares cerebrais (AVCs).