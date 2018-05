Corpo de Paulo Malhães é enterrado na Baixada Fluminense

RIO - Menos de 50 pessoas compareceram ao enterro do coronel da reserva do Exército Paulo Malhães, na tarde deste sábado, 26, no cemitério municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Guia de Sepultamento de Malhães aponta como causa da morte "edema pulmonar, isquemia do miocárdio, miocardiopatia hipertrófica e evolução de estado mórbido (doença)". A Polícia Civil investiga a possibilidade de a morte ter sido provocada por asfixia, causada por três assaltantes que invadiram o sítio onde o militar morava, em Marpicu na zona rural do município, na Baixada Fluminense.

Mais velha dos cinco filhos do coronel, Karla Malhães, afirmou que o pai tinha alguns problemas de saúde e inclusive era hipertenso "o que é normal para a idade", destacou. Na quinta-feira, 24, quando foi encontrado no sítio em que morava com a mulher Cristina Batista Malhães, o corpo de Malhães estava de bruços, com o rosto contra o travesseiro e apresentava sinais de cianose, característicos de sufocamento. Hà um mês, Malhães deu depoimentos nas Comissões da Verdade Nacional e do Rio, nos quais assumiu ter torturado, assassinado e sumido com corpos de opositores da ditadura civil-militar de 1964-85.

Karla disse que a família não tem acompanhado o andamento das investigações conduzidas pelo delegado-adjunto da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Fábio Salvadoretti. As principais linhas de investigação são homicídio por vingança e latrocínio (roubo seguido de morte). A hipótese de que a motivação da morte tenha sido as declarações do coronel à Comissão da Verdade, em abril, não foi descartada.

"Não pensamos em nada disso (investigação). Isso é com a polícia. Estamos nos despedindo de nosso pai". Ela disse que os filhos não sabiam do papel exercido pelo pai durante a ditadura. "Para nós ele era apenas pai. E um bom pai. Para vocês, era um coronel da ditadura. É tudo muito doloroso", acrescentou a filha.

Irmão mais novo de Karla, Paulo Malhães Junior afirmou que o pai nunca falou sobre possíveis ameaças. "(Ele) não chegou a comentar nada. Não sabemos de nada. Estamos tão perdidos quanto vocês (sobre as motivações do assassinato)". O bairro de Marapicu, onde o coronel morava, é considerado área de risco porque é disputado por várias facções criminosas.