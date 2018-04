Corpo de Naya passa por segunda autópsia A pedido da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Ilhéus (BA), o corpo do empresário e ex-deputado Sérgio Naya - encontrado morto na tarde de anteontem, no hotel em que estava hospedado - passou por uma segunda autópsia, no Instituto Médico Legal do município. Na de anteontem, o médico legista Aldemir Almeida apontou enfarte agudo do miocárdio como provável causa da morte, mas a delegada Adriana Paternostro questionou o procedimento adotado pelo IML, já que não havia autorizado a retirada do corpo do hotel. A família acredita que a causa da morte foi enfarte.