Corpo de Maurício Corrêa é velado na sede do STF Está sendo velado na sede do Supremo Tribunal Federal (STF) o corpo do ex-ministro Maurício Corrêa, morto na noite de sexta-feira. Ele presidiu o STF entre junho de 2003 e maio de 2004, quando foi aposentado compulsoriamente por haver atingido os 70 anos de idade.