Corpo de Marcelo Déda chega ao palácio do governo em Aracaju

Aracaju - O corpo do governador Marcelo Déda chegou por volta das 19h ao Palácio de governo Olímpio Campos, em Aracaju, depois de percorrer por mais de uma hora as ruas da cidade em carro aberto. Pétalas de flores estão sendo jogadas por um helicóptero e centenas de militantes estão na porta do Palácio homenageando o governador, que morreu na madrugada desta segunda-feira, 2, em São Paulo, vítima de câncer no estômago.

A presidente Dilma Rousseff já está na cidade para presenciar o velório. Dilma está acompanhada de seis ministros. Entre eles, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo; da Educação, Aloizio Mercadante; do Desenvolvimento Social, Tereza Campello; da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas; e do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito. Além deles, estão junto com a presidente Dilma o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, e o senador Wellington Dias (PT-PI).

A família do governador, mulher e os filhos, além do ex-senador José Eduardo Dutra, vieram num avião da FAB, cedido pela presidente Dilma Rousseff para levar o corpo de Déda de São Paulo para Aracaju. O ex-presidente Lula deve chegar à capital sergipana por volta das 20h (horário de Brasília). Lula estará acompanhado do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, além de Luiz Dulci e Paulo Okamotto, que trabalham no Instituto Lula.

O senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), também presente ao velório, afirmou há pouco que Déda deixou "um exemplo de muita coragem e um grande vazio na nossa política". Segundo Valadares, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também irá ao velório.