Corpo de José Alencar segue para velório em Brasília

O carro funerário com o corpo de Alencar deixou o Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, por volta das 7 horas, acompanhado por batedores do Exército. Ao deixar o hospital, populares aplaudiam a passagem do carro.

O trânsito ficou parcialmente interditado durante o percurso, que passou pelas avenidas Nove de Julho, Brasil, Vinte e Três de Maio e Rubem Berta. O governador do Estado, Geraldo Alckmin, acompanhou o trajeto.

Na capital federal, o vice-presidente Michel Temer irá receber a família de Alencar e o corpo do ex-vice-presidente no Aeroporto Juscelino Kubitschek. O trajeto entre o aeroporto e o Palácio do Planalto será em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros.

O ex-vice terá dois velórios: um em Brasília, outro em Belo Horizonte. O primeiro, no Palácio do Planalto, se estende até amanhã de manhã, quando o corpo será levado para Belo Horizonte. Na capital de Minas Gerais, o segundo velório acontece no Palácio da Liberdade, antiga sede do governo estadual, das 8h30 às 13 horas.