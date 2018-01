Corpo de José Alencar segue para Brasília

SÃO PAULO - O corpo do do ex-vice-presidente José Alencar deixou por volta das 7h45 desta quarta-feira, 30, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, rumo a Brasília, onde será velado no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Antes, o corpo de Alencar foi em cortejo funebre do Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, até o Aeroporto de Congonhas, acompanhado por batedores do Exército.

Veja também:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ex-vice José Alencar morre em São Paulo aos 79 anos

Políticos e personalidades lamentam morte de Alencar

Empresário, Alencar lutou por juros mais baixos

Leia entrevista de Alencar ao ‘Estado’

Ouça entrevistas com o ex-presidente

Acompanhe a cobertura da Estadão/ESPN ao vivo

ESPECIAL: A trajetória de José Alencar

O trânsito foi parcialmente interditado pelo percurso, que passou pelas avenidas Nove de Julho, Brasil, Vinte e Três de Maio e Rubem Berta. O governador do Estado, Geraldo Alckmin, esteve no hospital e prestou condolências aos familiares.

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com o corpo de Alencar vai decolar rumo à Brasília. Na capital federal, o trajeto entre o aeroporto e o Palácio do Planalto, pelo Eixão Sul, será em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros.

O ex-vice terá dois velórios, um em Brasília, outro em Belo Horizonte. O primeiro, no Palácio do Planalto, se estende até a manhã de quinta-feira, 31, quando o corpo será levado para Belo Horizonte. Na capital de Minas Gerais, o segundo velório acontece no Palácio da Liberdade, antiga sede do governo estadual, das 8h30 às 13 horas.

(Matéria atualizada às 07h54)