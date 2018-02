Corpo de Itamar será velado hoje em Belo Horizonte

O corpo do ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS) será levado na manhã desta segunda-feira, 4, de Juiz de Fora (MG) para o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, onde também será velado. No final do dia, o corpo será cremado e as cinzas levadas de volta para Juiz de Fora para serem colocadas no túmulo da mãe do ex-presidente.

Devido à falta de condições de voo no aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora (MG), em razão do mau tempo, a transferência do corpo do ex-presidente para Belo Horizonte atrasou em cerca de uma hora. Pouco depois das 9h, o corpo de Itamar foi levado ao Aeroporto da cidade. Ao sair do salão principal da Câmara, carregado por militares das três Forças Armadas e da PM estadual, o corpo do ex-presidente foi saudado pela população, que cantou o Hino Nacional e o hino do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, mais de 30 mil pessoas foram se despedir de Itamar Franco, durante o velório em Juiz de Fora, onde o político iniciou sua carreira na administração pública e foi prefeito em dois mandatos.

A Presidência da República decretou luto oficial por sete dias. A presidente Dilma Rousseff colocou à disposição o Palácio do Planalto para a realização das cerimônias, mas segundo amigos de Itamar, a família optou por manter os funerais nas duas cidades que mais marcaram a trajetória do senador. O Planalto confirmou a presença de Dilma no velório em Belo Horizonte na manhã desta segunda.

Itamar Franco, presidente da República de 1992 a 1994, morreu na manhã de sábado, 2, aos 81 anos, em São Paulo, vítima de leucemia. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 21 de maio e permanecia licenciado de suas atividades no Senado. Nos últimos dias, o senador apresentou um quadro de pneumonia grave e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nas últimas horas de vida, foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e entrou em coma. Segundo o hospital, Itamar morreu por volta das 10h15 da manhã. O corpo foi trasladado de São Paulo para Juiz de Fora num avião da Força Aérea Brasileira (FAB) no início da manhã deste domingo, 3.

Atualizado às 9h32