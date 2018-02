Corpo de Itamar é velado em Juiz de Fora

JUIZ DE FORA - O corpo do ex-presidente e senador Itamar Franco chegou na Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) por volta das 11h15, onde é velado neste domingo, 3. Os primeiros dez minutos foram reservados à família. Cerca de 500 pessoas aguardavam na praça em frente à Câmara para acompanhar a cerimônia. Ao baixar o caixão do carro do Corpo de Bombeiros, coberto com as bandeiras do Brasil e do Estado de Minas Gerais, a população homenageou o ex-presidente com uma salva de palmas. Também foram realizadas honras militares.

O corpo de Itamar Franco deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início desta manhã. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou o corpo do ex-presidente de São Paulo a Minas Gerais chegou ao aeroporto de Juiz de Fora (MG) pouco depois das 10h20. O caixão foi colocado sobre um carro dos Bombeiros e seguiu em cortejo pelas ruas de Juiz de Fora até o centro da cidade.

A Polícia Militar cercou o local com alambrados e contará com 700 homens, espalhados pela praça e seu entorno, no apoio à cerimônia. Entre as autoridades previstas para participar do velório de Itamar, estão o vice-presidente da República, Michel Temer; o presidente do Senado, José Sarney; 18 senadores, entre eles Aécio Neves (PSDB-MG), e o governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia.

Depois de Juiz de Fora, o corpo do ex-presidente seguirá para o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, onde será velado na segunda-feira e depois cremado. As cinzas serão levadas para Juiz de Fora e colocadas no túmulo da mãe do ex-presidente. A Presidência da República decretou luto oficial por sete dias.

O senador Itamar Franco (PPS), presidente da República de 1992 a 1994, morreu na manhã de sábado, aos 81 anos, em São Paulo, vítima de leucemia. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 21 de maio e permanecia licenciado de suas atividades no Senado. Nos últimos dias, o senador apresentou um quadro de pneumonia grave e foi transferido para a UTI. Nas últimas horas de vida, foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e entrou em coma. Segundo o hospital, Itamar morreu por volta das 10h15 da manhã.

Trajetória

Baiano no registro civil, Itamar se tornou um dos mais destacados e comentados políticos mineiros das últimas décadas. Para o País, surgiu na eleição presidencial de 1989, como candidato a vice de Fernando Collor de Mello. Terminou por assumir a Presidência da República após o impeachment do ex-governador alagoano, com quem vivia às turras.

Mesmo entre os mais críticos, Itamar costumava ser reconhecido pela retidão ética. Igual reconhecimento ele sempre cobrou em relação ao legado da estabilidade do País. Econômica, com o lançamento do Plano Real durante seu governo, e política, com a transição bem sucedida após o desastroso desfecho da gestão Collor.

Com seu indefectível topete, o ex-presidente também chamou muita atenção pelo estilo intempestivo, muitas vezes enigmático. Protagonizou situações embaraçosas e embates memoráveis. Se dizia nacionalista e abusava era das referências às "montanhas de Minas". / Com Daiene Cardoso e Eduardo Kattah