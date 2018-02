Corpo de Itamar é levado de Juiz de Fora para BH O corpo do ex-presidente e senador Itamar Franco deixou por volta das 9h a Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG), onde foi velado nas últimas 24 horas. Ao sair do salão principal da Câmara, carregado por militares das três Forças Armadas e da Polícia Militar estadual, o corpo do ex-presidente foi saudado pela população, que cantou o Hino Nacional e o hino de Minas Gerais.