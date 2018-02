Corpo de Itamar deixará hospital amanhã, às 7h30 O corpo do ex-presidente da República e senador Itamar Franco (PPS-MG) deve deixar o Hospital Albert Einstein amanhã, por volta das 7h30, e seguirá para o aeroporto de Congonhas, onde será embarcado com destino a Juiz de Fora. Segundo a assessoria do ex-presidente, o velório deve começar por voltas das 10 horas, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Na segunda-feira (4), por volta das 8 horas, o corpo seguirá para Belo Horizonte, onde também será velado no Palácio da Liberdade. O corpo será cremado em Contagem, na mesma segunda-feira, e não em Belo Horizonte, como havia sido informado pela assessoria do hospital. A família de Itamar Franco não quis a realização de velório em Brasília.