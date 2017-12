Corpo de Gerônimo da Adefal é enterrado em Maceió O corpo do deputado federal Gerônimo da Adefal (PFL-AL) será enterrado nesta segunda-feira, 12, no Cemitério Parque das Flores, em Maceió. Gerônimo morreu no domingo, 11, às 3h30, em decorrência de uma pneumonia. O deputado de 50 anos estava internado no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, desde quarta-feira, 7. Ele era portador de deficiência física e foi uma das crianças vítimas da talidomida - medicamento receitado para gestantes, nos anos 50, que causava deformações no feto. Gerônimo nasceu em 12 de agosto de 1956. Onze anos depois, o uso da talidomida foi proibido no Brasil. O corpo do deputado foi velado na Associação dos Portadores de Deficiência Física de Alagoas (Adefal), entidade presidida por ele. O parlamentar foi eleito com 71.209 votos e estava em seu primeiro mandato como deputado federal. Antes, ele havia sido vereador por duas vezes em Maceió. Sua vaga na Câmara deve ser assumida pelo suplente Augusto Farias (PTB-AL), irmão de Paulo César Farias que estava há quatro anos sem mandato político. (Com informações da Agência Câmara)