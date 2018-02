Corpo de Eliseu Resende é sepultado em Belo Horizonte O corpo do senador Eliseu Resende (DEM-MG) foi enterrado na tarde de hoje no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Familiares, amigos e políticos acompanharam o sepultamento, no momento em que uma forte chuva atingiu a capital mineira. O parlamentar morreu na noite de domingo em São Paulo, aos 81 anos, vítima de uma insuficiência renal. Ele estava internado no Instituto do Coração (Incor) desde o fim de novembro, quando a equipe médica constatou um tumor no intestino.