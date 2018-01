Corpo de Déda já está no Palácio de Governo em Aracaju O corpo do governador Marcelo Déda chegou no início da noite desta segunda-feira, 02, ao Palácio de governo Olímpio Campos, em Aracaju, depois de percorrer por mais de uma hora as ruas da cidade em carro aberto. Pétalas de flores foram jogadas por um helicóptero e centenas de militantes estão na porta do Palácio para homenagear o governador, que morreu na madrugada de hoje, em São Paulo, vítima de câncer no estômago.