Corpo de Clodovil Hernandes é sepultado em São Paulo O corpo do deputado federal, estilista e apresentador Clodovil Hernandes foi sepultado no final da tarde de hoje no Cemitério do Morumbi, na zona sul da capital paulista. O rápido enterro foi realizado por volta das 17h e contou com a presença de fãs e eleitores. Clodovil foi enterrado próximo à lápide da sua mãe, Izabel Sanchez Hernandes, falecida em 1986.