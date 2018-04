Corpo de Clodovil é velado na Assembleia de SP O corpo do deputado, estilista e apresentador Clodovil Hernandes (PR-SP) chegou no fim da manhã à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está sendo velado, no Hall Monumental. Desde as primeiras horas da manhã eleitores e fãs de Clodovil formavam uma fila para se despedir dele. No momento da chegada do corpo, havia cerca de 50 pessoas aguardando para entrar na Casa.