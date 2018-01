Corpo de Cássia Eller não deve ser exumado O chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Álvaro Lins, disse que a polícia não pretende pedir exumação do corpo de Cássia Eller. "Não há porque duvidar dos exames toxicológicos do IML. Se existisse algo concreto até poderíamos cogitar a hipótese de fazer a exumação. Mas não há nada", garantiu.