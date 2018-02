Corpo de Campos será enterrado em túmulo do avô

Ainda sem confirmação de horário e dia do sepultamento, a informação foi dada pelo único irmão de Campos, Antonio Campos, em rápida entrevista, na tarde desta quarta-feira na casa da família do candidato. "Perdi um irmão muito amado, um grande amigo", disse ele, ao contar ter conversado com o candidato às 6h59, antes da viagem para o cumprimento de agenda em Santos. "Ele estava feliz com a participação positiva no Jornal Nacional". Campos havia dado entrevista na bancada do Jornal Nacional na noite desta terça-feira (12).

A viúva, Renata Campos, que era esteio e conselheira do marido, também compartilhou a satisfação dele com os amigos, familiares e políticos que a visitaram. "Fui lá e fiz um gol", dizia ela, repetindo a frase dita por Campos ao comentar a entrevista, aos que lhe foram abraçar e prestar solidariedade. Mesmo muitas vezes entre lágrimas, ela se mostrava serena e partilhava a felicidade do marido, expressa antes de embarcar no jatinho que o levou à morte. Renata se encontrava com o marido no Rio. Enquanto ele foi para Santos, ela retornou ao Recife. Viajou em um voo comercial e ficou recolhida em casa. A família não falou com a imprensa.

"Não estava no script", lamentava ela, enquanto recebia, de pé, com um abraço, cada um que chegava à sua casa, na Rua Luiz da Mota Silveira, no bairro de Dois Irmãos, zona norte do Recife, onde mora desde o casamento. Renata não saiu de perto dos cinco filhos e se revezava com os mais velhos nos cuidados com o caçula, Miguel, de sete meses. O casal se conheceu ainda criança e começou a namorar na adolescência.