Corpo de Alencar é cremado em Minas Gerais Terminou por volta das 15 horas de hoje a cerimônia de despedidas da família ao ex-vice-presidente José Alencar no cemitério Parque Renascer, em Contagem (MG), onde o corpo será cremado ainda nesta tarde. Segundo a família, as cinzas serão levadas para a Igreja Nossa Senhora da Glória em Muriaé, cidade mineira onde o ex-vice-presidente nasceu. Um dos netos dele ficou no crematório para receber as cinzas.