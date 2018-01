Corpo de Alencar deve chegar a Brasília amanhã

Depois das honras militares, o corpo será transportado em carro do Corpo de Bombeiros até o Palácio do Planalto, onde será carregado pela guarda presidencial, que subirá a rampa até chegar ao Salão Nobre do Palácio. O velório será iniciado às 10h30 e será aberto ao público. Por enquanto, não há previsão para o horário de término do velório. As informações são da assessoria de imprensa da vice-presidência da República.