Corpo de Alencar deixa Planalto rumo a Belo Horizonte O caixão com o corpo do ex-vice-presidente José Alencar, morto anteontem, deixou o Palácio do Planalto por volta de 6h30 em um carro funerário rumo ao aeroporto de Brasília, onde um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) o conduzirá a Belo Horizonte. Na capital mineira, será velado no Palácio da Liberdade.