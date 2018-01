Corpo de Alencar chegará a Brasília por volta das 10h

O corpo chegará em outro avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Não haverá honras militares na Base Aérea, segundo a Presidência. O presidente em exercício, Michel Temer, receberá a família e o corpo do ex-vice-presidente. O caixão será levado, em cortejo, em um carro do Corpo de Bombeiros, até o Palácio do Planalto, onde o corpo será velado até amanhã, pela manhã.

A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estavam em Portugal, anteciparam o retorno ao Brasil, mas devem chegar a Brasília somente no final da tarde.