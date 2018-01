Corpo de Alencar chega para velório no Planalto O carro do Corpo de Bombeiros que transporta o corpo do ex-vice-presidente José Alencar chegou nesta manhã ao Palácio do Planalto. Cerca de 200 pessoas que estão em frente ao Planalto aplaudiram a chegada do carro. O salão nobre do local, onde será velado o corpo de José Alencar, já conta com grande número de autoridades.