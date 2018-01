Corpo de Alencar chega ao Palácio da Liberdade, em BH O corpo do ex-vice-presidente da República José Alencar chegou às 10h30 desta manhã à Praça da Liberdade, região central de Belo Horizonte (MG). Ao cruzar a praça, onde o público se acumulava para se despedir de Alencar, o cortejo foi aplaudido. O corpo foi trazido da Base Aérea da Pampulha até o Palácio da Liberdade no mesmo caminhão do Corpo de Bombeiros que transportou os corpos do ex-presidente Tancredo Neves e do ex-vice-presidente Aureliano Chaves.