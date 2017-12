Corpo de ACM deverá sair do Incor a partir de 17 horas

O corpo do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA)deverá deixar por volta das 17 horas o Instituto do Coração (Incor)direto para o Aeroporto de Congonhas, seguindo para Salvador, na Bahia, informou a assessoria parlamentar do senador. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo O avião da FAB, cedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que transportará o corpo de ACM deverá chegar a Salvador entre as 21 e 22 horas. Em Salvador, o corpo de ACM será levado para o Palácio da Aclamação, no centro da cidade, onde ele será velado. O público poderá ver ACM, em fila, que será organizada. Seu sepultamento está previsto para ocorrer no final da tarde deste sábado, na quadra 16 do cemitério Campo Santo.