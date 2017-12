Corpo de ACM deixa Incor com destino a Salvador

O corpo do senador Antonio Carlos Magalhães deixou por volta das 17h15 o Instituto do Coração (Incor) em direção à base aérea de Guarulhos, de onde segue para Salvador. A família de ACM deixou o hospital logo em seguida, sem falar com a imprensa. O cortejo está sendo escoltado por carros da Polícia Militar. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo O velório do senador será realizado no Palácio da Aclamação, na capital baiana, em cerimônia aberta ao público. O enterro será realizado no Cemitério Campo Santo neste sábado, 21, à tarde. Ele será enterrado ao lado do filho, o ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães.