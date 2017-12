Corpo de ACM chega na Bahia por volta das 21 horas

O cortejo que leva o corpo do senador Antonio Carlos Magalhães deve chegar em Salvador, na Bahia, entre 21 e 22 horas, segundo a assessoria do gabinete do senador. O corpo deixou o Incor na capital paulista por volta das 17h10 com destino à base aérea do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo ACM será velado ainda nesta sexta-feira, 20, no Palácio da Aclamação, na capital baiana. Ele será sepultado no Cemitério do Campo Santo, o mesmo local onde está seu filho, Luís Eduardo Magalhães. O senador foi hospitalizado no dia 14 de junho para tratar de problemas renais e cardíacos. No dia 12 de julho, apresentou complicações médicas gástricas e intestinais que adiaram a previsão de alta. ACM havia sido internado outras duas vezes. Em março, por conta de uma pneumonia e disfunção renal. Em seguida, em abril, voltou ao Incor por insuficiência cardíaca. Em junho, foi internado pela última vez. Morreu às 11h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos, secundária à insuficiência cardíaca.