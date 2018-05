Coro 'volta, Lula' não me preocupa, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff disse que não se preocupa com o movimento "volta, Lula", que ganha força na base aliada do governo, por acreditar na lealdade do ex-presidente. Dilma disse que convive com Lula desde 2000 e está com ele desde 2005, quando assumiu a Casa Civil, e tem total confiança no líder. A presidente comentou também que a Copa do Mundo não deve ter efeito na sua reeleição e que as recentes pesquisas de intenção de voto são importantes, mas não decidem a eleição.