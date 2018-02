Coreia do Sul quer vender 11 navios de guerra ao Brasil A Coreia do Sul estuda enviar um representante especial ao Brasil para ajudar a empresa sul-coreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering a garantir um contrato para a construção de 11 navios de guerra, afirmaram hoje autoridades do país. A companhia disse que apresentou uma proposta preliminar ao governo brasileiro. "Nós estamos em conversações com autoridades do governo sobre o contrato no Brasil", afirmou um porta-voz da Daewoo.