Copa está dando goleada nos pessimistas, diz Dilma Vaiada e xingada na abertura da Copa do Mundo, no Itaquerão, a presidente Dilma Rousseff buscou transformar essa situação desconfortável em oportunidade de crescimento, de olho nas eleições presidenciais deste ano. "Vamos recolher xingamentos e transformá-los em canção de esperança sobre futuro do País. Vamos transformar pedras em tijolos para o Minha Casa Minha Vida", defendeu, em discurso na Convenção Nacional do PT. Nessa reunião de hoje, o partido manifestou oficialmente que Dilma é a candidata petista ao Planalto nas próximas eleições.