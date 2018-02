Copa do Mundo aconteceu e mérito é do povo, diz Lula

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou satisfeito com o andamento da Copa do Mundo e voltou a criticar os que diziam que o evento seria um fracasso. "Teve muita gente que trabalhou dizendo que a Copa não ia acontecer, dizendo que ia ter muita passeata, muito protesto. E a Copa aconteceu. Eu acho que o povo brasileiro deu uma lição. O mérito é do povo brasileiro", afirmou em entrevista concedida ao SBT, na noite dessa quarta-feira, 25.

Mesmo considerando outras dificuldades enfrentadas pelo País, o ex-presidente voltou a defender a realização do mundial. "O Brasil nunca teve uma exposição dessa e o Rio de Janeiro vai ter uma exposição ainda maior na Olimpíada", afirmou.

Lula rebateu o argumento dos que dizem que países "pobres" não deveriam investir em grandes eventos como a Copa do Mundo. Na opinião do ex-presidente, o mundial ajuda a resolver outros problemas. "Senão dá a impressão que nós não podemos fazer eventos porque somos pobres, temos problemas de saúde, problema de educação. O mundo inteiro faz evento com seus problemas. E esses eventos ajudam a resolver parte de outros problemas", argumentou.

Seleção brasileira. Bem humorado, Lula comentou ainda sobre o desempenho da seleção brasileira, elogiou Felipão e se mostrou preocupado com a dependência que o time tem de Neymar. "É muito mais fácil ser palpiteiro do que assumir a responsabilidade. (...) A única coisa que não vale é a gente perder", brincou.