Copa 2014 vira mote de campanha em Florianópolis

A candidatura de Florianópolis como subsede da Copa do Mundo de futebol, em 2014, virou mote de campanha dos postulantes à prefeitura nas eleições de 5 de outubro. Os candidatos atribuem a uma eventual vitória da cidade a solução para infra-estrutura, transporte público, sistema viário e aeroportuário, questões que bloqueiam o desenvolvimento da ilha no cenário turístico nacional e internacional. Nesse contexto, a disputa está acirrada por um eventual segundo turno. Segundo pesquisas de opinião, o peemedebista Dário Berger, que tenta a reeleição, já tem assegurado um lugar no segundo turno.No horário político eleitoral gratuito, seus adversários, César Souza Júnior (DEM) e Esperidião Amin (PP) tentam conquistar os votos de indecisos ou dos que não simpatizam com o atual prefeito licenciado. Líderes do PP e do DEM já ameaçam entrar com ações judiciais no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina na tentativa de impugnar a campanha do peemedebista. Dário Berger é protagonista de vários processos na Justiça eleitoral catarinense, entre os quais a acusação de se utilizar da máquina administrativa. Nesta semana ele teve negada uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que solicitava a suspensão da decisão do TRE/SC sobre o uso de imagens em inserção de propaganda eleitoral. Foram suspensas suas inserções no horário eleitoral por veicular imagem de ambientes externos, infração prevista na legislação eleitoral. Na reta final do primeiro turno, César Júnior e Esperidião Amin também apelam às interferências externas para vitaminar suas campanhas. Na semana passada, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), passou pela capital catarinense para prestar apoio a César Júnior, gravando mensagens que foram veiculadas no horário eleitoral. Anteontem, Esperidião Amin contou com a visita do ministro das Cidades, Márcio Fortes. Além deles, disputam a prefeitura Ângela Albino (PC do B), Nildomar Freire (PT), Afrânio Boppré (PSOL) e Joaninha Oliveira (PSTU).