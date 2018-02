Coordenadores de transição devem se reunir ainda hoje Os quatro coordenadores do governo de transição - vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB-SP); o presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra; o secretário-geral do PT, José Eduardo Cardozo; e o ex-ministro Antonio Palocci - deverão se reunir ainda hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal. A presidente eleita, Dilma Rousseff, deverá permanecer durante todo o dia de hoje na Granja do Torto, onde reside desde ontem.