Coordenadora do MLST e filha de 5 anos são assassinadas A coordenadora do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), Jocélia de Oliveira, foi morta na noite de ontem, juntamente com sua filha Emanuele de Souza, de 5 anos de idade. O crime ocorreu no acampamento que fica na beira da PR-369, que liga Cascavel e Corbélia, no oeste do Paraná. Jocélia, que completaria 31 anos nesta segunda-feira, era a líder do acampamento e foi morta a tiros dentro de casa. A filha dela, de cinco anos, também morreu depois de ser atingida na nuca. Suspeitas A partir de depoimentos, a Polícia acredita que os crimes foram motivados por uma disputa interna pela liderança do acampamento, que fica às margens da BR-369. Duas pessoas - Ademar Alves de Lima e Paulo Rodrigues de Lima, que a princípio não tem parentesco - são acusadas e tiveram a prisão preventiva pedida pela polícia. Eles estão foragidos. Paulo seria coordenador de segurança do acampamento. De acordo com o delegado titular da subdivisão policial de Cascavel, Amadeu Trevisan Araújo, Paulo e Jocélia já teriam se desentendido anteriormente. "O que sabemos, por enquanto, é que Paulo queria ocupar o cargo de Jocélia", disse. Segundo a polícia apurou no acampamento, há cerca de um mês, Paulo teria sofrido um atentado. Vários tiros sendo desferidos, mas sem atingi-lo. As pessoas que teriam atirado não foram identificadas e ainda não é possível fazer qualquer ligação com as ocorrências de domingo. Jocélia vinha firmando sua liderança e, no início do ano, declarou que o movimento estava aceitando todos os tipos de pessoas, com o objetivo de reforçá-lo e partir para invasões de terras. Na época, ela disse se interessar por terras produtivas, pois seriam mais fáceis de trabalhar. Este texto foi atualizado às 19h05 para acréscimo de informações