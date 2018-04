Coordenador do plano de banda larga rechaça denúncia O secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério Santana, um dos coordenadores do Plano Nacional de Banda Larga, disse que a denúncia de favorecimento do ex-ministro José Dirceu com a reativação da Telebrás e o uso de fibras óticas da Eletronet está "completamente equivocada".