Coordenador de comunicação de Dilma critica Serra

Segundo ele, a política de comunicação do PT na campanha deve deixar claro que o eixo da disputa é a diferença entre dois projetos: "Um é o nosso projeto, de continuar mudando com avanço; o outro, o projeto do passado".

Para o dirigente petista, a comunicação na internet poderá ser decisiva na eleição presidencial. "Não é pouca coisa que está em jogo nesta eleição", afirmou aos petistas.

Ao comentar especificamente sobre o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na intermediação política com o Irã, Falcão afirmou que a grande mídia "torce para que o acordo de paz fracasse" para que isso tenha impacto negativo no governo do PT e na sucessão presidencial. "Esse acordo não diz respeito às eleições, mas à paz mundial", disse.

O coordenador da pré-campanha de Dilma refutou, ainda, críticas da mídia sobre a comparação entre Nelson Mandela e a ex-ministra, proposta por Lula no programa partidário do PT, na quinta-feira. "Disseram que só a derrota na guerrilha aproxima Mandela de Dilma", protestou Falcão.