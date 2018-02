Coordenador de Campos descarta palanque com PSDB em MG O coordenador da campanha de Eduardo Campos à Presidência da República, Carlos Siqueira, reafirmou na tarde desta terça-feira, 24, a intenção do PSB de lançar candidatura própria ao governo de Minas Gerais. "Palanque do PSDB nem pensar", avisou o coordenador. De acordo com Siqueira, o PSB mineiro discute agora a composição da chapa, que deve ser encabeçada pelo deputado federal e presidente estadual do partido, Júlio Delgado. A candidatura deve ser apresentada até o dia 30, mas Siqueira não descarta a possibilidade de anunciar a chapa antes desta data.