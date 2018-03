Coordenador de campanha online de Dilma critica petista O responsável na campanha da candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) pela mobilização online, Marcelo Branco, deu início a um movimento que critica a candidata por não participar de debate na internet. Na tarde de ontem pela rede de microblogs Twitter, ele pediu que seus seguidores divulgassem a mensagem "quem quer Dilma no debate online de segunda-feira levante a mão". Foi uma referência ao evento do dia 26 a ser realizado pelos sites iG, MSN, Terra e Yahoo!, o primeiro debate pela internet no Brasil.